寒流減弱！這天東北季風報到 週末高溫飆27度

【緯來新聞網】今（9日）晨仍受冷空氣影響，體感偏寒，不過隨著水氣減少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫回升。

白天寒流減弱，各地氣溫開始回升。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據中央氣象署，寒流影響至清晨，預測低溫西半部及宜蘭8至12度，花蓮及台東12至13度，除澎湖之外，各縣市局部沿海、空曠地區或近山區平地均有10度左右或以下低溫發生的機率，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請特別注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意通風，避免一氧化碳中毒，農漁養殖業應嚴防寒害，高海拔山區作物請嚴防霜害。

夜晚至清晨間，依然有13～15度低溫。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天白天起，寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升。由於乾空氣籠罩，白天陽光照射下相當舒適，但夜晚至清晨間，受輻射冷卻效應影響，依然有13～15度低溫，日夜高低溫差可達9～11度，早出晚歸的朋友請適時添加衣物。



週三、週四有一小波東北季風增強，週五至週末，隨著風向轉為東南風，溫度會再進一步上升，白天可達26～27度，陽光下會感覺到很溫暖，甚至有點熱。下一波比較強的冷空氣，預計是本月下旬，也就是過年假期後半段才會報到。

