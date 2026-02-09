寒流減弱「鬼轉回暖」飆26度！1圖秒懂年前天氣4變化

生活中心／江姿儀報導



今（9日）寒流減弱，雖然全台各地為多雲到晴的好天氣，但天氣仍嚴寒，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。明（10）日氣溫逐漸回升，早晚偏冷，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中央氣象署提醒，過年前天氣穩定，不過11日（週三）、12日（週四）還有一波冷空氣來襲；過年期間，除夕到大年初二又會變天，水氣增多，降雨機率增。





寒流減弱「回暖飆26度」這天鬼轉濕冷！1圖秒懂天氣4變化「除夕變天」雨彈襲

年前天氣出爐，1圖秒懂天氣4變化。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

回暖飆26度 年前再迎冷空氣！



中央氣象署指出，今（9日）起寒流遠離，氣溫開始回升，水氣減少，回歸晴朗好天氣，不過受到輻射冷卻影響，仍感受寒冷。明（10）日明顯回暖，天氣多雲到晴為主，各地高溫來到20至26度，中南部日夜溫差大。下一波冷空氣將於11日（週三）至12日（週四）清晨南下， 鋒面快速通過，強度介於東北季風到冷氣團之間，低溫變化感受不明顯，僅北東地區高溫略降；屆時水氣增多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，大台北平地及北部山區也出現降雨。然而此波冷空氣影響短暫，12日（週四）白天開始減弱，再次回溫，日夜溫差大；水氣減少，降雨範圍縮小至東半部地區及恆春半島局部有雨。





13日（週五）到15日（小年夜）天氣晴朗穩定，16日（除夕）到18日（初二）東北季風增強，又變濕冷。（示意圖／民視新聞資料照）

過年天氣出爐！除夕變天轉濕冷

至於週末年假前段天氣，13日（週五）到15日（小年夜）天氣晴朗穩定，但日夜溫差大，僅花東地區及恆春半島偶有零星雨。16日（除夕）到18日（初二）東北季風增強，北台稍降溫，北東地區降雨機率增。近期天氣多變，冷暖變化快速，須留意溫差注意保暖。





