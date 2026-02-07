寒流爆低溫！陽明山有望下雪 北市府三階段交管「一律掛雪鏈」

中央氣象署預估，周末將迎來超強冷空氣，預計將達到「寒流」等級，週日（8）全台急凍，北部濕冷體感溫度更可能只剩下2、3度，且1000公尺以上山區有降雪機會，「陽明山也可能下雪」，北市府規劃三階段交通管制，提醒民眾想上山賞雪要特別留意。

氣象署預估，寒流南下持續降溫，陽明山地區有下冰霰及降雪機會，北市府因應陽明山地區降雪所帶來之賞雪人、車潮，北市警局除偕同轄區士林及北投分局妥適規劃交通疏導管制勤務外，為防止路面結冰致生事故，將依交通局通報三階段交通管制實施。

北市府指出，週六到週一如果陽明山陽金公路段下雪，將進行第一階段交通管制，包含101甲線與陽金公路口和仰德大道、至誠路口；如果大屯山區、七星山區、擎天崗、冷水坑下雪，進行第二階段交通管制，包含中湖戰備道與陽金公路口、湖山路與勝利街口、湖山路與中興路口、菁山路101巷與新園街口。

而若是陽明山中山樓及前山公園下雪、陽明山中山樓至文化大學下雪，就會進行第三階段管制，包含行義路與泉源路口、行義路與東昇路口、格致路與凱旋路口。

北市府指出，除了以上管制點，員警將依現場道路及車流實際狀況，實施彈性管制，雪融後依道路實際狀況開放通行，民眾由仰德大道欲進入陽明山區需憑「仰德大道通行證」通行，行至管制點時「一律需加掛雪鏈」才能續行；未持通行證的民眾如行駛替代道路，行至管制點也一律加掛雪鏈，確保安全。

