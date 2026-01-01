寒流爆發前兆？鄭明典示警「橫槽擺正」 氣溫將斷崖式驟降

今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，水氣增加，其他地區晚起氣溫亦下降。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 2026年第一天，就有強烈大陸冷氣團南下，各地都會逐漸降溫，北部低溫下探13度，強度不排除達到寒流等級。前中央氣象局長鄭明典指出，氣壓的槽線明起將從東西走向，變成「東北－西南」走向，這個現象叫「橫槽擺正」，也是統計上最常爆發寒潮的狀態，但這一次達到寒流標準的機率並不高，不過仍要注意氣溫驟降的風險。

氣象署指出，今天強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，水氣增加，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約16至18度。

日前鄭明典曾說過，北極圈冷空氣外洩，元旦後的冷氣團不排除達到寒流等級。不過今日鄭明典在臉書上PO出「500百帕高度場預報圖」指出，下午5時氣壓的主要槽線，幾乎呈現東西走向，這稱為「橫槽」；但明天同一時間，槽線轉變成比較典型的東北西南走向，這個槽線變化過程就稱為「橫槽擺正」，是統計上，最常發生「寒潮爆發」的天氣型態。

而寒潮爆發的定義，除了低溫之外，還加上氣溫快速變化的條件。可是現在因為暖化嚴重，這一次達到寒流標準的機率並不高，但很可能會有一波氣溫驟降的現象。

日前鄭明典曾說過，北極圈冷空氣外洩，元旦後的冷氣團不排除達到寒流等級。 圖：取自鄭明典臉書