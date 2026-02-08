寒流狂炸日本！東京積雪5cm 全國大雪45死

入冬最強寒流狂襲日本，今天在東京市中心積雪達到5公分。（示意圖／PhotoAC）





入冬最強寒流狂襲日本，今天（8日）在東京市中心積雪達到5公分。許多遊客被嚇到，築地大橋還出現連環車禍，造成6人受傷送醫。這波寒流在日本，已經造成45人死亡。

東京郊區飄起綿密大雪，行人走在路上，得撐傘才行。《NHK》記者：「記者在東京JR八王子車站，扶手上的積雪就像這樣，輕易就能抓取一大把。」

不只郊區，就連東京市中心，新宿車站前都降下大雪，積雪達5公分。東京民眾：「看到下這麼大的雪嚇了一跳，對於交通很不妙。我買了很多吃的，下午打算關在家不出門了。」

超強寒流狂襲日本，連東京都降下大雪。在中央區的築地大橋，因為積雪路滑，造成多車連環撞，有6人受傷送醫，幸好傷勢輕微。

《NHK》記者：「在中央高速公路，路面上覆蓋薄薄白雪，受到大雪影響，能見度變得不太好。」

東京這場雪從前一天晚上就開始下，難得下這麼大，讓許多民眾有點恐慌，紛紛到賣場搶買鏟子和融雪劑。

東京民眾：「沒想到雪會下這麼大，所以有點大意了，因為家裡有小孩，打算撒融雪劑，避免過度積雪。」

朝日電視記者：「哇看到了，這是拂澤瀑布，能看到部分已經結凍了。」

在東京郊區的這個瀑布甚至冷到結凍，還出現許多冰柱。同樣位於關東的神奈川縣也降下大雪，出現櫻花和白雪同框的奇景，而在箱根也積雪14公分，透過縮時鏡頭可以看到，3小時內道路就明顯積雪。

不只關東，今天包括京都、福井和鳥取都發布顯著大雪警報，恐將出現交通大癱瘓，提醒前往旅遊的民眾千萬留意。

