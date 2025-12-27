寒流狂襲日韓美 北海道暴雪驚魂 群馬67車連環撞

日本北海道滑雪勝地二世谷遭暴風雪橫掃。（示意圖／翻攝自pexels）





強烈寒流襲捲北半球，日本北海道滑雪勝地二世谷遭暴風雪橫掃，能見度幾乎是零，遊客雪板飛走、人被吹趴，在暴風雪中驚險逃生。群馬縣也因為下雪視線不佳，6、7輛車連環追撞，火勢延燒7個多小時，造成2死26傷。美東同樣被冬季風暴侵襲，紐約州進入緊急狀態，全美有兩萬多架航班被延誤或取消，嚴重衝擊跨年返鄉潮。

北海道滑雪場纜車被暴風雪吹得搖搖晃晃，民眾冒險在風雪中滑行。北海道發布暴風雪警戒，雪況急速惡化，有網友放上滑雪勝地二世谷影片，可以看到雪板被吹翻。左下方有人跑出來，疑似想搶救雪板，但當場被暴風雪吹趴。民眾抱著雪板趴在地上匍匐前進，風雪太大實在是站不穩，只能被人搶救，連滾帶爬拖回室內。

暴風雪影響JR列車一度有117班停駛，在札幌採訪新聞的記者，連眉毛都結冰。

日本ANN報導：「雪下得非常猛烈，能見度變得很差，而且連我的眉毛都結冰。」

日本群馬縣高速公路，26日晚上因為下雪道路濕滑，6、7車連環追撞起火，延燒7個多小時才被撲滅，直到27日還有許多車輛被困在冰雪公路上沒移走，影響近300公尺的公路。

日本群馬追撞車禍目擊者：「不斷傳來碰碰撞撞的聲音，我抬頭一看，火已經燒起來了，當時發出像是爆炸般的聲音。」



強烈寒流侵襲日本，南韓也同樣被影響，有漁船卡在結冰的大海裡，無法出航。

航班在大雪中驚險起飛，同在北半球的美國，中西部與東北部也受到冬季風暴侵襲，發布冬季風暴警告，紐約地區的機場首當其衝，紐約州州長宣布紐約州進入緊急狀態，預計紐約州周邊計區，將有最高近23公分的積雪。全美截至美東時間，26日下午四點，已有1802架航班取消，22349航班延誤，讓無數民眾年末的返鄉之路大受衝擊。

