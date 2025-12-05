寒流猛襲！東京創今冬新低溫1.2度 南韓下初雪竟癱瘓交通
日本與南韓本周同步遭遇強烈寒流與暴雪侵襲，在南韓更導致交通混亂、事故不斷，民眾生活大受影響。日本東京今（5）日清晨出現入冬以來最強低溫1.2度，多地氣溫驟降。而南韓在4日降下初雪，全國各地區在12小時內竟傳出上千件警消通報，從交通事故到除雪請求都大幅增加，使民眾出門困難重重。
綜合日媒報導，日本氣象廳表示，寒氣南下加上放射冷卻，使關東甲信與東日本多地氣溫驟降。5日清晨最低溫出現在北海道斜里町零下17.8度，成為全日本溫度最低的地區。截至5日上午7時半為止，包括北見市、陸別町、夕張市、帶廣機場在內，共有26個觀測點溫度跌破零下10度。東京市中心也只有1.2度，為今冬最冷的一天。
北日本及東日本山區降雪持續，積雪高度快速累積，當局警告，大雪恐造成路面結冰、交通受阻，並可能導致電線著雪損壞、雪崩與屋頂落雪等事故，呼籲居民加強警戒。
另一方面，綜合韓媒報導，南韓首爾4日降下初雪，影響時間到5日清晨，當地警方與消防單位在12小時內接獲多達約1900件暴雪相關通報，包含交通受阻1087件、除雪請求732件與交通事故 83件。部分高速公路更因路面結冰短暫封閉，像是首爾方向的京釜高速公路，有貨車打滑因而封鎖多線道，所幸未釀成傷亡。另在永登浦區鷺得路又發生6車追撞；6時05分盤浦大橋北端也有7車追撞，所幸無人受傷。
突來的暴雪也讓南韓首都圈民眾通勤變得異常艱難，街頭多處人行道未及時清雪，結冰後民眾步行困難，不少人頻頻滑倒，甚至有人因此手腕受傷。大眾運輸量激增，使捷運站與公車站人潮暴增，班次因路況不佳而大亂。許多通勤族只能在月台或路邊苦等下一班車，有些公車滿載直接不停靠，讓民眾又冷又焦急。
南韓官方示警，寒流與積雪可能在未來數日內持續影響交通與民生，呼籲民眾提高警覺，留意道路結冰、落雪與健康風險，以免在低溫下釀成事故。
