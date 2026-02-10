寒流猝逝頻傳！他看起來瘦瘦的怎麼會猝死？醫揭「隱匿性肥胖」真相：瘦≠健康，出現3症狀快就醫

今周刊編按：近期寒流來襲，氣溫急凍，根據消防署統計，光是周日(2/8)全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）為24人。近來天冷，心梗猝死的事件頻傳，其中許多人外型顯瘦。 有些人以為「瘦就是健康」，因而忽略了身體發出來的警訊。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，千萬別被體重計上的數字給騙了，我們要看的不是體重，而是看脂肪酸。並提醒大家，若你的身型並不肥胖，卻遇到3現象及特徵，務必要前往心臟內科就診，切勿輕忽。

媒體問：「有些人瘦瘦的，沒有任何病史，為何也會猝死？」你們是否也有同樣的疑惑 ？

大家都聽過「胖子容易心肌梗塞」，這話聽起來很直覺。但如果我告訴你，那個每天下課跟你去打球、看起來體脂超低、怎麼吃都不胖的「排骨精」，可能比你更接近猝死的邊緣，你信嗎？

這不是恐嚇，這是科學。醫學界有個名詞叫 TOFI (Thin on the Outside, Fat on the Inside)，也就是俗稱的「隱匿性肥胖」，這是你身體內新陳代謝的危機！

殺手就在血管裡－不看體重，看脂肪酸

別被體脂計上的數字騙了。很多瘦子之所以瘦，是因為肌肉量極低（Sarcopenia），但內臟脂肪卻厚得像層隔音棉。當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。

根據《The Lancet》（刺胳針）的研究，正常體質指數（BMI）的人，如果腰圍過大，其全死因死亡率竟然比單純肥胖者更高。這在學術上被稱為 「肥胖悖論」（Obesity Paradox）。

遺傳的「惡意短路」－Brugada 症候群與心電圖的長 QT波

如果你身邊的瘦子平時沒事，卻在睡夢中或激烈運動後突然「斷電」，那很可能不是肥胖問題，而是離子通道病變（Channelopathies）。

這是一種電生理學的異常。想像你的心臟是一台特斯拉，電池沒問題，但線路漏電了。

最著名的就是 Brugada 症候群，這在亞洲年輕男性中比例驚人。很多患者外表精瘦、陽光，但心臟的鈉離子通道天生有缺陷，一旦觸發（有時只是因為發燒或喝了點酒），心臟就會直接進入心室顫動（VF），幾分鐘內宣告不治。

為什麼太「瘦」也危險？

這裡有個炸裂的邏輯： 胖子因為知道自己胖，所以會體檢；瘦子因為覺得自己「體質優越」，所以往往死於「忽略」

電解質失衡： 很多瘦子為了維持身材，過度節食或攝取極低碳水，導致心肌細胞的電位極不穩定。

交感神經暴走： 瘦子通常對咖啡因、尼古丁或長期熬夜帶來的壓力激素（如腎上腺素）更敏感。當 鈣離子瞬間超載，心臟就會像超頻的 CPU，直接燒毀。

那些離子通道病變（Channelopathies）和遺傳性的心律不整（Inherited Arrhythmia Syndromes）都會是造成很多瘦者容易猝死的主因、

那麼，如何活得比隔壁的胖子久？

別再迷信「瘦就健康」這種老掉牙的說法了。如果你是瘦子，但有以下特徵，請立刻找心臟內科醫師報到：

一直莫名其妙，暈倒過去 家族中，有 50 歲以下，有突然猝死的親戚。 心悸、胸悶，但覺得「休息一下就好」，「這樣的好，不一定是好」

科學告訴我們，外表只是皮囊，心臟內部的「電訊亂跳」與「內臟脂肪」屯積、才是決定你能不能活到明早太陽升起的關鍵。

Conclusion -別再用體型，替健康下結論

所以，「他看起來瘦瘦的，怎麼會猝死？」

真正的答案其實很殘酷—— 因為身體不會因為你看起來瘦，就對你特別仁慈。猝死從來不是「胖或不胖」的懲罰，而是血管裡的慢性發炎、心臟裡的電路錯亂、以及長年被忽略的風險，隨時隨地的一次性，向你清算。

TOFI 的內臟脂肪、隱性的肌少症、遺傳性的離子通道缺陷，這些都不會寫在臉上，卻可能直接寫在死亡證明上。

最諷刺的是—— 很多瘦子不是死於疾病，而是死於一句話：「我應該沒那麼倒楣吧。」

醫學給我們的真正訊息只有一個：健康不是外型，是結構；不是體重，是風險管理。量腰圍、看肌肉量、做心電圖、問家族史， 這些動作看起來很無聊，卻可能比任何「完美身材」更值錢。

別讓「瘦」，成為你最後一次掉以輕心的理由。

作者簡介_黃軒醫師

醫學博士。榮獲國立臺灣師範大學第12屆（2012）大學傑出校友。 是一名重症醫療專業醫師，是一名古文詩賦愛好者，是一名專欄作家。 著有《肺癌診治照護指南》、《生命在呼吸之間：胸腔科病房的真情故事》、《因為愛，讓他好好走》、《還有心跳怎會死？：重症醫師揭開死前N種徵兆》。經營粉絲專頁「黃軒醫師博士 Dr Hean Ooi MD MM PhD」

本文獲黃軒醫師粉絲專頁授權轉載





