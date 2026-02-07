寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨

記者柯美儀／台北報導

寒流來襲，週日至週一清晨最冷。（圖／氣象署提供）

寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。

氣象署表示，寒流南下，週日至週一清晨最嚴寒，週日北台灣高溫只有8-13度、中台灣10-17度、南台灣11-22度，夜間與清晨感受最為寒冷。低溫方面，北部及宜蘭約5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏與台東約10至12度，澎湖約12度，金門、馬祖則可能降至6至7度。

溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，氣象署指出，週六晚間至週日清晨有雨區通過，基隆北海岸、大台北、宜蘭及花蓮山區需留意局部大雨；週日白天後西部平地天氣趨於穩定，僅桃園以北、東半部、恆春半島及西部山區仍有零星降雨機會。

週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨。（圖／氣象署提供）

氣象署提到，寒流影響期間沿海風強浪大，海邊活動須注意安全，實際體感溫度更低；桃園以北、宜地區1000公尺以上/竹苗、中部、花蓮地區2500公尺以上/南部、台東地區3000公尺以上山區易出現路面結冰與零星降雪，行車務必小心。

氣象署也持續發布低溫特報，提醒今下午起至明日晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

＊橙色燈號2（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

＊黃色燈號（寒冷）：台中市、花蓮縣

