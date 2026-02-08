寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到

生活中心／張尚辰報導

台灣颱風論壇提醒，今日入夜後將進入本波寒流最冷時段。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。

氣象報馬仔在臉書粉專發文表示，今晚入夜後氣溫將明顯驟降，出現快速降溫的訊號，各地天氣非常寒冷。中央氣象署持續發布低溫特報，明日清晨高雄以北及基宜花東地區，局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫可能下探至6至7度，體感溫度將更加寒冷。

廣告 廣告

明日白天起，寒流強度將略為減弱，但各地早晚氣溫仍偏低；週二白天後冷空氣強度持續減弱，各地氣溫逐漸回暖。直到11日，將有下一波冷空氣南下，目前研判其強度較弱、影響時間也較短，後續約有6至8天冷空氣空檔期，天氣可望相對穩定。

此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，今日入夜後將進入本波寒流最冷時段，低溫普遍落在9至11度，平原空曠地區、內陸、丘陵地及花東縱谷，有機會出現8度以下低溫，呼籲民眾務必做好保暖措施。

更多三立新聞網報導

咖啡越喝越累？醫揪「1原因」身體在求救：神經系統過勞

30歲男流感併發心包膜炎險奪命！醫曝「5症狀」勿輕忽：好發年輕人

春節禮包來了！「1縣市」符合資格者免繳保費 最快4／1上路

勞動部發錢了！失業補助升級「最高可領6萬元」 申請資格一次看

