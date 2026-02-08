寒流發威全台急凍！21縣市低溫特報 2月全台非創傷OHCA人數已超過200人

（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署今（8）日針對21個縣市發布低溫特報，影響時間到明（9）日清晨，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率；局部地區則有6度以下氣溫發生的機率。另據消防署數據統計，昨（7）日全台非創傷OHCA（心肺功能停止）人數多達33人，雖此狀況與天冷無直接關聯，警消仍呼籲民眾注意保暖。

中央氣象署表示，橙色燈號的區域包括新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號的地區則是南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

對此，氣象署也提醒，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

除此之外，依據消防署公開統計數據，昨日全台非創傷OHCA（心肺功能停止）人數有33人；而2月至今人數已超過200人，每日人數分別是1日27人、2日有33人、3日33人、4日37人、5日25人、6日37人，及7日33人。消防署呼籲民眾注意室內通風及用電安全，也提醒應做好保暖措施。

