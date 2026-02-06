寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪

「寒流南下全台急凍，北台灣周日體感溫度恐下探2度。（圖／黃耀徵攝）

中央氣象署今（6日）下午4時35分針對11縣市發布低溫特報，預警明（7日）起寒流將自北而南影響全台，預計持續至下週一（12日）清晨。根據預報，本次寒流強度為入冬以來最強，影響期間北台灣恐出現10度以下低溫，體感溫度更低，周日（9日）為最冷時刻，部分山區並可能降雪。

氣象署發布低溫特報，11縣市亮橙、黃燈號。（圖／氣象署提供，下同）

氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。

根據氣象署說明，周日至下週一清晨將是本次寒流最強時間點，西部與宜蘭地區低溫約9至12度，花東約11至14度，若輻射冷卻條件佳，局部地區可能再低1至2度。北部沿海空曠地區甚至有6至7度的潛勢，而苗栗地區體感溫度更下探2度，新竹縣市為3度，彰化則為4度。

氣象署預測本週日為寒流最強時段，未來氣溫走勢圖顯示全台將明顯降溫。

降雨方面，今日鋒面通過，北部與宜花地區出現短暫降雨，中南部山區及台東亦有局部雨勢。明日水氣偏多，基隆北海岸、雙北山區與宜蘭有降雨並可能出現局部大雨，花東與中南部山區亦有短暫雨勢，其他地區則為多雲。周日、下週一起水氣漸減，轉為多雲到晴。

在降雪方面，氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，明晚起至週日清晨，包括南部與台東海拔3000公尺以上山區、中部、竹苗及花蓮2500公尺以上地區，以及桃園以北、宜蘭海拔1000公尺以上山區，皆有降雪的可能性。

氣象署指出，周日苗栗地區體感溫度最低僅剩2度，是本波寒流最冷時段。

氣溫方面，7日至9日台南以北與宜花地區低溫普遍在9至14度，南部與澎湖、花東則為11至17度。高溫預估方面，北部與金門為12至17度，中部與花蓮為14至23度，南部與台東則為18至27度不等。

氣象署也指出，寒流將於下週一白天逐漸減弱，各地溫度明顯回升，下週二白天高溫回到20度以上，南部甚至達26度，但早晚仍偏涼。預估下週三起又有一波鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團可能再次南下，北部、東半部與恆春半島將再迎新一波降溫與短暫雨。

整體環境預估週四後轉乾，週五各地再度回暖，週六至下週日仍可能再有東北季風接力報到。中央氣象署提醒，寒流期間民眾應留意氣溫劇降及日夜溫差，特別是老年人、幼童與心血管疾病患者應加強禦寒，農漁業也應防範寒害影響。

一週降雨趨勢圖顯示，周六至周日北台灣與東部山區雨勢較明顯，週日起水氣逐漸減少。

