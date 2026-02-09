寒流發威急凍！「這天回暖」飆27度 專家揭下波變天時間

生活中心／彭淇昀報導

今（9）日白天寒流逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東風，高溫較昨日回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，週三至週四會有一小波東北季風增強，另外，下波較強冷空氣預計在2月下旬報到。

今天白天起寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今天白天起寒流逐漸減弱，各地溫度開始回升，乾空氣籠罩，白天陽光照射下相當舒適，但夜晚至清晨間受輻射冷卻效應影響，依然有13-15度低溫，日夜高低溫差可達9-11度，提醒早出晚歸的朋友請適時添加衣物。

粉專表示，週三至週四（11至12日）一小波東北季風增強，週五（13日）至週末，隨著風向轉為東南風，溫度會再進一步上升，白天可達26-27度，陽光下會感覺到很溫暖，甚至有點熱。

粉專預測「下波變天時間」，下一波比較強的冷空氣預計是本月下旬，約是過年假期後半段才會報到。

