寒流發威慎防呼吸道疾病 疾管署籲落實「防疫五撇步」

隨著入冬最強寒流來襲，各地氣溫驟降，疾管署特別提醒民眾，在加強保暖之餘，切莫忽視呼吸道傳染病的傳播風險。由於氣溫下降往往伴隨病原活性增加，加上民眾易因低溫減少開窗通風，使得病毒更有機可乘，提醒全民應提高警覺，維持良好的衛生習慣。

針對低溫環境下的防疫重點，疾管家建議民眾在室內應保持空氣流通，避免環境過於密閉導致病菌滋生。此外，落實手部清潔是防止病毒傳播的關鍵，民眾應時常使用肥皂洗手或乾洗手消毒。若需出入醫院、大眾運輸工具或人多擁擠的場所，建議務必佩戴口罩，以降低飛沫傳染的風險。

最後，疾管署強調「自己的健康自己顧」，呼籲民眾全面落實防疫五撇步。除了注意保暖預防心血管疾病，更要透過通風、洗手、戴口罩等自主健康管理措施，築起堅實的防疫防線。若出現發燒或呼吸道症狀，應盡速就醫並在家休息，共同守護社區防疫安全。

