寒流發威校園驚傳憾事！桃園男大生上課突猝死 死因初判結果出爐

桃園大學一名21歲男生上課中猝死，法醫初步判定心因性猝死，是否與低溫有關，仍在調查中。(圖為情境示意) 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 近日桃園某大學傳出不幸事件，一名21歲林姓大二男學生於5日上午上課時突然失去意識倒地。校方及醫護人員立刻施救並送醫，但最終未能挽回生命。經檢警會同法醫初步調查，死因為心因性猝死。至於是否與近期低溫有關，相關單位仍在調查中。

桃園市消防局是於5日上午10時31分接獲報案，指出校內有學生在課堂中無預警昏迷。校內救護人員趕抵現場評估後，發現林姓男大生已無意識與呼吸，隨即採取CPR進行搶救，隨後由119救護員接續急救，並火速將人送往中壢天晟醫院，遺憾的是，在經過全力搶救後，最終依舊宣告不治。

根據家屬說法，林姓學生平時並無任何疾病史，身體狀況穩定。檢察官與法醫在6日下午進行死因相驗，結果指向心因性猝死，至於是否為氣候因素引發猝死？仍有待檢警進一步釐清。

