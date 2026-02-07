寒流發威越晚越冷！ 北部高山週六晚有望降雪

宜蘭縣 / 綜合報導

寒流報到，今(7)日全台各地、都會越晚越冷！尤其在週日上半天之前，北台灣、東半部地區水氣偏多，如果濕度、溫度同時配合，北部、宜蘭海拔1千公尺以上的高山，都有降雪的機會，像是宜蘭太平山，在週六入夜後，溫度有可能掉到只剩0度左右。不少追雪族全身包緊緊，保暖的同時、也希望能看到白雪美景。

雙手快凍僵！太平山體感3度風勢增強持續飄雨，寒流發威氣溫驟降！週六傍晚太平山低溫僅4度，追雪族衝太平山喊「好冷」著防風防水材質保暖，週六夜間至週日整日太平山、拉拉山降雪機率高，寒流報到，先濕冷再乾冷北台灣連續低溫36小時。

太平山上細雨不停，寒流報到氣溫溜滑梯，尤其山上還刮著強風，週六傍晚天還沒黑，氣溫只剩下4度左右，記者張小媛說：「這邊風勢比較強勁一點點，加上現在有下雨的關係，所以溫度低的狀況下呢，體感溫度又更低了，目前我們看這個觀測，體感溫度只剩下3度而已。」就怕四肢被低溫給凍僵，追雪族禦寒也有小撇步，發熱衣圍巾厚外套算是基本款，若用防風防潑水材質更保暖，小嬰兒得先披上毛毯，想同時擋雨遮風，也能出動輕便雨衣試試看。

太平山遊客說：「我都說她穿那個睡袋出來，因為像睡袋一樣，整個都包起來，外面一件大外套，要有點防風材質，然後裡面就是毛衣和衛生衣，最裡面再一層發熱衣，羽絨外套，發熱衣，然後，絨毛褲這樣，他想要看雪，他這輩子還沒看過雪，這是他第一次來太平山。」追雪族滿心期待，若溫度夠低水氣足夠。

包含桃園以北宜蘭海拔1千公尺，竹苗中部花蓮2500公尺以上，以及南部台東3千公尺以上高山都有機會下雪，其中太平山拉拉山降雪機率高，中部合歡山有機會看到冰霰，陽明山除了山頂外，降雪條件稍嫌不足，但風寒效應強的地方，有機會出現霧淞，特別是週六晚間到週日整天，是最佳的追雪時機，不過這還不是最冷的時候。

中央氣象署預報員鄭傑仁說：「特別是在週一清晨，當整體水氣量減少，有輻射冷卻效應的影響之後，不排除在新竹苗栗的一些近山區，或是空曠地區，可能出現6度以下的低溫，這時候，這個低溫是非常顯著的。」

入冬最強冷空氣來襲，寒流發威下一連凍三天，甚至北台灣局部區域，將連續36個小時，低溫都在12度以下，提醒遊客上山出門在外，務必隨時做好保暖工作。

