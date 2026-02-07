寒流發威越晚越冷！雪線下修至1000公尺 北部高山今晚有望降雪

今(7)日受寒流南下影響，北台灣明顯濕冷，有可能出現10度以下低溫。 圖：取自林老師氣象站

[Newtalk新聞] 今(7)日受寒流南下影響，北台灣明顯濕冷，有可能出現10度以下低溫。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波冷空氣不只降溫，雪線也明顯下降，今晚起台東海拔3000公尺以上；中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上；桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山，都有降雪及地面結冰的機會。

「林老師氣象站」指出，受寒流影響，中部以北、基隆、宜蘭及花蓮地區天氣明顯轉冷，其它地區早晚亦冷。且這波冷空氣不但是整天都冷，且愈晚愈冷，預估到了晚上，台南以北、基隆及宜蘭地區的最低溫會掉到攝氏11至13度，局部地區還可能出現攝氏10度以下的極端低溫；高屏及花東地區也只有攝氏14至16度，應特別注意保暖禦寒。

廣告 廣告

除了顯著降溫之外，隨著寒流的逼近，雪線也明顯下降。若溫度與水氣條件配合，今晚起至明日，南部、台東海拔3000公尺以上；中部、竹苗、花蓮海拔2500公尺以上，；桃園以北、宜蘭1000公尺以上的高山都有降雪及地面結冰的機會。

另一方面，由於強冷高壓南侵，氣壓梯度明顯增強，臺南以北、花東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島也都有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；今晚起，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島也都有長浪發生的機會，海邊活動注意安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

第二波寒流急凍全台 低溫特報11縣市警戒

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……