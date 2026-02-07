寒流發威！入夜至明晨西半部下探8℃ 桃園以北高山有望降雪

中央氣象署最新天氣預報指出，受寒流影響，今晚至9日天氣持續偏冷，西半部及宜蘭低溫下探攝氏8度，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區今晚有局部大雨發生，桃園以北、宜蘭1000公尺山區有望降雪。

（圖取自報天氣 - 中央氣象署Facebook）

中央氣象署持續發布低溫特報，因寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，今天下午起至明天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的可能。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，受寒流影響，今天晚間至9日天氣持續偏冷，花東恆春半島及新竹苗栗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。他並提醒，今晚到明天清晨基隆北海岸和和大台北山區、宜蘭山區雨還是比較多一點，有局部大雨發生可能，而南部地區平地今晚至明天清晨也有局部短暫雨，桃園以北及宜蘭明天有局部短暫雨、花東恆春半島和新竹苗栗山區有零星短暫雨。

（圖取自中央氣象署網站）

鄭傑仁說明氣溫指出，明、後天西半部及宜蘭低溫約8至12度，花東地區為11至14度，其中須留意9日清晨，北部、宜蘭及花蓮有8到10度的低溫，而局部地區尤其是竹苗近山區可能有6度以下低溫。

鄭傑仁特別提到，今天晚上至明天水氣較多、溫度夠低的話，桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。

下周天氣概況

鄭傑仁說明下周天氣概況指出，下周二（10日）天氣會稍回溫，但台灣各地的低溫也還是只有12至15度左右，各地高溫則都會在20度以上，各地都多雲到晴，只有東半部和恆春有些零星短暫雨。

鄭傑仁表示，下周三（11日）、下周四（12日）東北季風將增強、溫度將再下降，預估中部以北、宜蘭約14、15度，南部及花東地區約16至19度，水氣量也比較少，隨下周五（13日）、下周六（14日）冷空氣減弱、溫度也逐步回升，各地晴到多雲，僅台東或恆春半島有些零星短暫雨。