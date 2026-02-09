寒流發威！台中深夜21人倒下「11人失去呼吸」急送醫 最年輕僅45歲

記者林意筑／台中報導

受到寒流影響，許多地區出現10度以下氣溫。（圖／翻攝畫面）

氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，許多地區出現10度以下氣溫。據台中市消防局統計，自8日上午8時至9日上午8時止，24小時內轄內共有21件因急病救護，其中有11人OHCA送醫，最年輕者僅45歲。

台中市消防局指出，自2月8日上午8時至9日上午8時，24小時內轄內共計有21人因急病救護，其中有11人OHCA送醫，年齡介於45至108歲。

消防局表示，OHCA案件代表救護人員出勤時，患者處於無心跳及呼吸狀態，不代表為猝死案件，且患者送醫後急救亦有極高的機率恢復心跳及呼吸，OHCA發生原因應由醫生判定，本局無法確認其OHCA發生原因。

