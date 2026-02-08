寒流發威！太平山下冰霰了 遊客興奮搶拍
今（8）日寒流來襲，中央氣象署預測南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。中午左右，宜蘭太平山下起冰霰，水氣稍嫌不足沒能降下雪，不過現場民眾仍十分興奮搶拍，希望能等到雪花落下。
低溫特報
●橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
●黃色燈號（寒冷）：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
