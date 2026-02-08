寒流發威！思源埡口絕美畫面曝 台7、台7甲恐結冰不排除封路

台7甲線30K南山至50K勝光路段、台7線47.4K巴陵至85.5K百韜橋，今夜起若路面結冰，恐將實施加掛雪鏈管制。（公路局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台7甲線30K南山至50K勝光路段、台7線47.4K巴陵至85.5K百韜橋，今夜起若路面結冰，恐將實施加掛雪鏈管制。（公路局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

寒流今（8）日持續發威，中央氣象署發布低溫特報橙色燈號，高海拔山區氣溫已降至零度以下，其中台7甲線30K南山至50K勝光路段，及台7線47.4K巴陵至85.5K百韜橋，今夜起若路面結冰，恐將實施加掛雪鏈管制，甚至不排除預警性封路。

公路局提醒，隨著夜間氣溫進一步下探，山區可能出現降雪或結冰情形，行車風險大幅提升，將視現場氣候與道路狀況機動啟動管制措施，一旦限掛雪鏈，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車）均禁止進入管制路段，以確保通行安全。

廣告 廣告

由於高山氣候變化難測，公路局呼籲用路人提前做好行程規劃，若需進入山區務必攜帶雪鏈並減速慢行，避免因低溫造成車輛故障或受困。同時建議非必要儘量避免上山，出發前可透過省道即時路況系統查詢最新資訊，並留意廣播與CMS可變資訊看板，掌握即時交通管制訊息。

更多中時新聞網報導

運量創高 台鐵拚後年轉盈

舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

CAR-T新一代療法 拚今年納健保