寒流發威！桃園社會局關懷街友 發放保暖物資

社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導位在新北市板橋區的湳雅夜市裡，接連發生竊案，受害的都是同一間超商！大夜店員在盤點貨物時，發現店裡少了好幾張悠遊卡，就連民眾的包裹也少了好幾件，店員調閱監視器，發現有一名竊嫌，兩度入內行竊，沒想到，他食髓知味，第三度到店裡，馬上被店員認出來，最後在熱心民眾協助下，順利抓人。夜市裡，2名身材魁武的男子，雙手架住穿著黑色外套的女子，只見這名女子，還不斷反抗，引起民眾議論紛紛。就怕是當街擄人案，圍觀民眾趕緊報警。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）警方獲報到場，進到便利商店裡，原來被架住的，是一名竊嫌，而這兩名彪形大漢，是英勇逮賊的熱心民眾。事發就在新北市板橋區湳雅夜市裡，超商大夜店員盤點貨物時發現，店裡有好幾張悠遊卡，以及民眾的包裹，不翼而飛，財損總共7萬8千多元。調閱監視器後才發現，以為是一名留著長髮、綁辮子的女竊賊，抓到人之後，才知道他是男的，29歲的何姓男子，在週一傍晚，以及凌晨時，兩度入內行竊。就在這名竊嫌，再度來到便利商店時，馬上被店員認出來。在兩名熱心民眾的協助下，順利逮人。超商悠遊卡.包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為。（圖／民視新聞）板橋警分局板橋派出所副所長林恒毅：「係因何姓犯嫌於日前至夜市內超商，竊取約新台幣7萬餘元包裹，又於昨日晚間返回超商時，由大夜店員認出並追呼抓捕，在場熱心民眾協力抓捕犯嫌。」這名何姓嫌犯再事後，坦承犯行，挑在人來往的夜市下手行竊，下場就是被依法送辦。原文出處：超商悠遊卡、包裹遭竊 調閱監視器竟為同一人所為 更多民視新聞報導全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來桃園公布2026首波酒駕累犯 15人姓名、照片曝光廟會百元互動惹議！與內褲辣妹「埋頭吸奶味、摸屁股」影外流

民視影音 ・ 1 天前 ・ 2