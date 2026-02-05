寒流確定侵台！週末「全台急凍」下探7度 最冷時段曝光

生活中心／彭淇昀報導

好天氣要沒了！中央氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流等級」。氣象署指出，明晚受到寒流影響，溫度下滑，最冷時間點是週日至下週一清晨，台南以北、宜蘭僅9至11度，局部地區不排除剩下7度。

週六至下週一（7至9日）寒流正式抵達，影響開始北部、東半部，週六急遽降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度左右。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「寒流，侵台確認」，氣象署已將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流」等級，週末起3天，全台嚴防嚴寒天氣。

粉專以氣象署最新預報為準，分析這波寒流影響時序，明（6）日寒流前方的鋒面率先通過，北部、東半部全面轉為陣雨天氣，中南部也陸續轉陰，偶爾飄雨，雖然陸續變天，不過降溫這時候還沒開始。

粉專指出，週六至下週一（7至9日）寒流正式抵達，影響開始北部、東半部，週六急遽降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度左右，預計週日白天才會漸漸轉為乾冷；中南部全程則以乾冷或陰冷為主，特別是深夜時段低溫顯著，日夜溫差也會非常劇烈，單日震盪10度。下週二過後寒流減弱，各地回溫，但全台日夜溫差仍大，晚上還是很冷的。

粉專提醒，以目前的預報，下週回溫1、2天，很可能又有另一波冷空氣南下，但初步看來，強度遠遠不及寒流，有感範圍也較侷限在北台灣，更詳情可以等到週末寒流過後再來觀察。

