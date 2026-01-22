寒流穿搭救星，逆齡教主許路兒的「青春儲值穿搭法」：一頂帽子、一條圍巾讓冬天很時髦
近期寒流來襲，冷空氣一波波南下，到了真正需要「抗寒」的季節。但，當氣溫下探、體感溫度直逼個位數，如何維持個人風格？如何在層層禦寒之中，仍然保有輕盈與美感，是不是出門前看著衣架上一件件厚重的外套，還真不知該怎麼選？但也有許多人一冷就把自己包成厚重輪廓，但時髦教主許路兒示範了另一種可能？他用了聰明的時髦保暖法，不是堆疊多少件衣服在身上，而是「把溫度放對位置」。
公認的逆生長代表許路兒
鏡頭前的許路兒，彷彿從不被時間追上，無論是在東京溫泉旅宿、首爾街頭、北海道雪景，還是日常咖啡館的一角，他的冬日造型始終帶著一種「剛剛好」的溫柔，鬆弛的準度讓他看起來永遠自然又年輕，他的身上不太會看到過度地堆疊，卻層次分明。那份逆齡感，絕對是他對「舒適、比例與氣質」的精準掌握。
對他而言，冬季配件不只是保暖工具，看起來更像是一種「青春儲值」的方式。比如，巧妙地把「年輕感」濃縮進最小的範圍，從臉部周圍的一頂帽子、一條圍巾、一副耳罩。這些貼近表情與視線的單品，能立即改變整體氣場，也許一頂毛帽，就讓輪廓變得柔軟；或是，一條蓬鬆圍巾，馬上替神情加上一層減齡濾鏡，一副耳罩，則瞬間喚醒少女般的輕盈。像是存款一樣，精準地投放在「最關鍵的位置」。翻看她近來的冬日造型，這套「青春儲值術」清晰可見。
許路兒抗寒的8招青春儲值穿搭法：
Look 1｜毛毛耳罩＋羊羔外套
奶油色羊羔外套搭配毛茸茸耳罩是不是可愛的讓人融化？而且讓許路兒整體輪廓溫柔而圓潤？他利用耳罩直接框住臉型，柔化五官線條，讓原本偏成熟的大地色外套瞬間多了一層「少女感」。
青春儲值點： 年輕感集中在「臉部周圍」，即便羔羊刷毛的外套領子稍微遮蔽了脖子的線條，但表情與輪廓被柔軟材質包圍，就會自然顯得輕盈。
Look 2｜毛背心層次
毛背心搭配牛仔褲，看氣來是一套偏成熟的組合。但許路兒選擇一件短版毛背心，讓上半身比例更輕，視覺感的重心也跟著上移，最後，再加上一顆動物紋的麂皮包讓整體造型更加完整，時髦有型。
青春儲值點： 用「短版＋蓬軟材質」對抗冬季厚重感，也讓層次變得輕盈。
Look 3｜粉色針織＋耳罩＋手套
許路兒這套來自韓國的Rockfish粉色針織洋裝搭配毛絨耳罩與手套，除了可以完全的保暖之外，也讓他整體像被柔光包圍一樣。這套造型的可愛，最主要來自冬季溫款「觸感」。
青春儲值點： 柔軟材質比顏色更重要，當布料看起來「想被抱」、「想被呵護」般柔美，視覺年齡自然下降，可愛的太犯規。
Look 4｜格紋圍巾＋絎縫外套
這套Burberry的深色絎縫外套與格紋裙同樣偏向成熟路線，但許路兒卻用一條毛毛大尺寸圍巾，把整體拉回減齡的路上。圍巾半掩口鼻，畫面瞬間多了一層親密濾鏡、女友視角。
青春儲值點： 大面積圍巾除了非常保暖，也能創造「微距感」，讓人想靠近，氣質時髦又年輕。
Look 5｜羽絨背心＋棒球帽
在冬日度假中，許路兒也有許多休閒的裝束，他這身運動感白色套裝搭配Prada黑色羽絨背心與刷毛遮耳帽，俐落又不刻意。這頂遮耳刷毛的帽子為整體造型作為定調，讓一項「優雅」的他轉為過有「活力」的狀態。
青春儲值點： 帽子就是風格切換器，一頂帽子，等於替全身改寫年齡語氣。
Look 6｜遮耳帽＋針織毛背心
復古造型的關鍵在於帽型與材質選擇，灰色遮耳帽、針織衫與毛背心，今日的許路兒就像歐洲冬日旅人一樣，充滿暖冬的度假風格，讓人印象深刻。
青春儲值點： 復古不等於成熟，只要線條圓潤、材質柔軟，就能把年代感轉化為可愛。
Look 7｜經典風衣＋粉調圍巾
卡其風衣本是稍微成熟的冬日造型標配，但許路兒選擇粉橘色調圍巾，為原本俐落的線條加入一絲絲地柔軟力量。
青春儲值點： 當外套越經典，配件越要「加分效益」，用色彩替理性輪廓補上溫柔，是一個聰明的穿搭撇步。
Look 8｜連帽羽絨＋短板上衣
黑色羽絨外套搭配短版內搭，露出一小段腰線，整體氣場立刻轉為年輕而有自信。
青春儲值點：不必從頭到腳地性感，厲害的方法就是只要留一個「破口」，就能瞬間讓厚重輪廓變得有活力以及記憶點唷。
延伸閱讀：
圍巾怎麼圍才時髦？8種圍巾打法教學，跟著Twice、Winter、Karina、張員瑛學秋冬防寒穿搭
韓星都穿什麼羽絨衣品牌？盤點10個明星同款羽絨外套：金智媛、朴寶劍、金冬天…跟著入手不踩雷
冬天穿搭如何更有層次？秋冬防寒輕羽絨指南＋精品羽絨外套推薦
秀智把大叔羽絨服穿成「初冬理想型」！私服羽絨外套＋小花針織帽品牌一次看
麵包外套是什麼？哪裡買？8款麵包外套推薦！穿上時髦韓風立刻拉滿
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
其他人也在看
鬼天氣怎麼穿? 8大風格外套一次看入手指南
台灣冬天忽冷忽熱，一天就可以有四季變化，到底怎麼穿才可以既時尚又保暖？不要頭痛了～小編整理了8大風格的外套，只要一件外套就可以“一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲”！一週7天也不煩惱，打造OOTD的穿搭靈感！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 4 小時前 ・ 5則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 324則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 16則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 9 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 55則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 11則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 52則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 46則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 16 小時前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 31則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 74則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 69則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 14則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言