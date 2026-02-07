寒流級低溫報到，在家也不安全？國健署點名這些高風險時刻

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

大陸冷氣團昨天晚上南下，今日全台氣溫明顯下探，早晚寒冷。低溫不僅讓人感到不適，更可能成為心血管疾病的隱形殺手。國民健康署署長沈靜芬提醒，氣溫驟降時，血管會因冷熱交替頻繁收縮，容易導致血壓上升，增加心肌梗塞與中風風險，民眾務必提高警覺。

進出室內外先適應溫差

沈靜芬指出，許多人誤以為「待在室內就安全」，其實家中也暗藏溫差危機，像是浴室、廁所、陽台或清晨起床時，都是心血管事故的高風險時刻。國民健康署呼籲，冷氣團期間應從日常生活細節做起，掌握三大重點，降低低溫帶來的健康風險。

民眾進出室內外時，應稍作停留，讓身體適應溫差再行動。特別是洗澡前後，進入浴室前先讓身體回暖，洗完澡後務必在浴室內先擦乾身體、穿好衣物，再開門離開，避免瞬間暴露在低溫空氣中，造成血管急遽收縮。

起床牢記「慢、熱、起、穿、行」5步驟

長者與三高族群起床時，應先在被窩中輕微活動四肢（慢），讓身體逐漸暖和（熱），再慢慢坐起（起），穿上保暖衣物（穿），確認站穩後再行走（行）。夜間起床如廁也務必加穿外套，避免寒氣刺激心臟。

糖尿病患者與長者因末梢神經感覺較遲鈍，使用暖暖包或電熱毯時，切勿直接接觸皮膚，以免發生低溫燙傷卻不自覺。

國民健康署也提醒，若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或出現中風徵兆，無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作，請勿自行開車，應立即撥打119，並記下發作時間，把握黃金治療期。

