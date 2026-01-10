寒流終於尾聲！1/12回暖有機會飆到27度

氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）850hpa溫度距平圖顯示，下周台灣上空呈現一片橘紅色，各地白天高溫可回到20度以上，中南部地區上看27度。寒流影響下的低溫天氣即將告一段落，溫度將從下周一開始逐漸攀升。

「觀氣象看天氣」在臉書表示，入夜後會有一波冷空氣南下，0度線會在明晚壓境，台北測站低溫降至12度左右。不過下周一就會開始回暖，且溫度一天比一天高，北部高溫回升至20度以上。這種白天暖熱、夜間清晨冷涼的天氣型態，日夜溫差明顯，至少會持續至下周末。

天氣風險資深顧問吳聖宇指出，冷高壓會在下周一出海並減弱，接下來各地維持多雲到晴的天氣，白天高溫顯著回升，北部、東部可達21度，中南部會到25度以上。下周二可能有一小股冷空氣影響台灣，但下周三至下周五冷空氣偏弱。

吳聖宇表示，要到下個周末才會有較明顯的冷空氣南下，強度可達到大陸冷氣團等級，但不會像1月前半段這麼寒冷。最新預報模式顯示，下周後半菲律賓東方海面還有熱帶擾動發展的機會，不過預期將在菲律賓東方海面轉向，位置較偏南、偏東，應該不會靠近台灣，外圍水氣對台影響也不大，將持續觀察。

