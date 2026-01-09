寒流緊閉門窗釀禍！高雄一家4口家中叫不醒 疑洗熱水澡一氧化碳中毒

社會中心／高雄報導

大樓密閉空間洗澡釀一氧化碳中毒。（示意圖／PIXABAY）

高雄市鼓山區大順一路某大樓住宅，8日驚傳一氧化碳中毒意外。一名28歲父親與27歲母親及2名幼子，疑因誤將室外型熱水器安裝於密閉陽台，且天冷緊閉門窗，導致廢氣無法排出。一家四口清晨陸續出現頭暈昏迷症狀，險些在睡夢中喪命，所幸女主人機警報案，經送醫急救後，2名幼童已出院，夫妻倆目前留院觀察，暫無生命危險。

警消於8日上午7時22分接獲報案，指鼓山區大順一路一棟大樓22樓的住戶急需救援。據了解，當時這對年輕夫妻起床後準備喚醒分別約5歲與6歲的兒子時，赫然發現兄弟倆陷入昏迷狀態、毫無反應；隨後夫妻2人也開始感到劇烈頭暈及身體不適。母親在意識尚未完全喪失前察覺情況有異，當機立斷撥打電話求救，成為全家脫險的關鍵。

消防局獲報後，立即派遣4輛救護車及12名消防人員趕赴現場。經初步現場勘查發現，該住戶將本應安裝於通風良好處的「室外型熱水器」，誤裝設於加裝了窗戶的陽台空間內。由於近日寒流來襲氣溫驟降，住戶在洗澡時將陽台窗戶緊閉，導致熱水器運作時因通風不良造成燃燒不完全，產生無色無味的一氧化碳。這些致命氣體無法有效排至戶外，反而持續積聚並回流至室內各處，最終釀成一家4口集體中毒的意外。

救護人員抵達後，迅速將4名患者送往鄰近的聯合醫院進行急救，隨後轉送至高雄榮民總醫院接受進一步治療。截至目前，兩名年幼男童經醫治後恢復狀況良好，已經康復出院；夫妻2人意識清楚，生命徵象穩定，但仍需留院進行後續觀察。消防單位再次呼籲民眾，使用燃氣熱水器時務必保持「環境通風」，並檢視熱水器安裝型號是否正確，以免類似憾事重演。

