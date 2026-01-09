寒流續襲三階段變溫！週六探7度高山恐降雪 下週回升上看24度

氣象署預測10日晚間起再有一波大陸冷氣團南下，低溫下探7度，北部與中南部空曠地區尤需留意。（示意圖／方萬民攝）

中央氣象署指出，近期受到輻射冷卻與冷氣團影響，台灣各地氣溫偏低。預估今（9日）深夜至明（10日）清晨，中部以北與宜蘭地區低溫恐下探7至8度，南部與花東則約落在12至14度之間。儘管白天冷空氣略為減弱，但下半天起又將迎來新一波大陸冷氣團，從週六晚間至下週一清晨影響台灣，並可能帶來局部降雨與高山降雪。

受冷氣團與短波槽影響，北台灣與東部山區出現短暫降雨回波，民眾外出請留意天氣變化。（圖／氣象署）

氣象署預表示，10日白天西半部因輻射冷卻效應明顯，清晨低溫偏低，但白天氣溫稍有回升，各地高溫約20度。水氣有限，僅基隆北海岸、東半部與恆春半島有零星短暫雨，其他地區多為多雲到晴。

然而，明天下半天至夜間將有大陸冷氣團南下，預期影響時間將從10日晚間延續至13日（下週一）清晨。期間北部與東半部雲量增多，山區有機會出現局部降雨，高海拔地區則有望降雪。氣象署指出，週六至週日假日期間，北部與東半部降雨機率略增，中南部則仍以穩定多雲到晴為主。

下週起白天氣溫將逐漸回升，北部與中南部高溫可達20至24度，日夜溫差擴大。（圖／氣象署）

展望下週，從週一（12日）起至週五（16日），天氣趨勢穩定，各地大多為多雲到晴。東半部與恆春半島偶有局部短暫雨。黃恩鴻指出，下週一晚間至週二（13日）中層水氣稍增，中部以北山區可能出現零星短暫降雨。氣溫方面，清晨與夜晚仍偏涼，低溫約12至14度，白天回溫明顯，高溫上看20至24度，預期中南部日夜溫差將擴大。

至於降雪部分，氣象署提醒，明日清晨台灣海拔約2,500公尺以上的高山有降雪機會；下週一晚間至週二，隨著水氣增多，海拔3,000公尺以上山區降雪機率提升。前往山區活動的民眾須留意氣溫變化與道路濕滑情況，做好防寒與安全準備。

