寒流老翁步行街頭逾13個小時 基警暖心協助平安返家

圖說：基隆市第二分局和一路派出所警員潘禹叡、鄭旭翔。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市一名疑有失智症狀的徐姓老翁於10日上午獨自離開位住所後遲遲未歸，據家屬表示，老翁趁家人不注意時獨自外出，故至第二分局和一路派出所請求警方協助。

警員鄭旭翔、潘禹叡獲報後除加強巡邏查察外，並調閱監視器積極尋找，最後於11日凌晨在轄區內公車站牌上尋獲老翁，警方隨即通知家屬到場，家屬表示非常感謝警察的幫忙，否則不知道該怎麼辦。

第二分局呼籲，寒流期間應多加留意長輩行蹤，共同守護長者安全。