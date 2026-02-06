寒流血荒告急 成美文化園號召挽袖用一袋血救一命

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】受年節連假與寒流接連報到影響，全台血液庫存量持續吃緊，不少醫院面臨手術與急救用血調度壓力。為紓解血荒危機，長期投入在地公益的彰化永靖「成美文化園」今（6）日首度舉辦「熱血集結．愛在成美」公益捐血活動，號召民眾挽袖，用最直接的方式守住生命線。

寒流與年節血荒告急，成美文化園今首辦公益捐血活動，號召民眾挽袖救命。（成美文化園提供）

清晨氣溫偏低，但園區外早已出現排隊人潮，有人趁上班前先來、有夫妻結伴同行，也有年輕學生特地搭車前來。捐血車旁不時傳出加油聲與笑聲，等待的時間成了彼此分享捐血經驗的交流時刻。民眾表示，看到新聞血庫告急就想盡一份力，「天氣再冷，病床上的人更需要」。

本次活動由成美文化園主辦，並獲台中捐血中心、頂新和德文教基金會及彰化縣永靖鄉共好協會支持，醫護團隊全程專業評估與把關，讓民眾安心捐血。

成美文化園執行長薛樂山表示，血液無法人工製造，只能仰賴社會大眾持續捐贈。一旦庫存不足，醫院不只手術可能延後，急診、產科、重大外傷與癌症治療都會受到影響。「我們希望大家知道，捐血不只是公益活動，而是真正的救命行動，可能就在今天、此刻幫助到一位陌生人撐過關鍵時刻。」

不少現場民眾也分享固定捐血的習慣，有人每三個月報到一次，有人帶著孩子一起參與，希望從小建立助人的觀念。家長表示，比起說教，讓孩子親眼看到「幫助別人」更有意義。

為了感謝挽袖的「熱血英雄」，園方準備多項貼心回饋：捐血成功可獲指定期限內免費入園一次，邀請民眾在行善後走入百年庭園放鬆身心；現場還有現烤熱點心與鮮乳飲品補充體力，以及成美瓦餅禮盒作為紀念。

園區表示，希望把文化場域轉化為善意的起點，讓來訪不只是觀光，更能留下助人的記憶。許多民眾捐完血後坐在庭園休息聊天，氣氛溫暖，有人笑說「今天不只逛園區，是來救人的」。