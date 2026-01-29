寒流襲來！北市消防籲：防範一氧化碳中毒 熱水器更換遷移最高補助6000

北市消防局指出，針對老舊或設置不當之燃氣熱水器，符合資格者最高補助6000元。（圖／翻攝畫面）

氣溫逐漸下降，家家戶戶開始頻繁使用燃氣熱水器、瓦斯爐，甚至露營、圍爐時也會拿出方便好用的卡式爐。然而，料理的同時，潛藏的燃氣設備安全風險也悄悄升高，一不留神關了窗，就可能釀成一氧化碳中毒意外。

臺北市政府消防局貼心提醒，冬季是一氧化碳中毒的高風險季節！常見肇因包括瓦斯熱水器裝設於陽台加蓋、室內通風不良空間，加上門窗緊閉，導致廢氣無法排出。瓦斯熱水器原則應設置於完全開放的陽台；若因環境限制必須裝在室內或加蓋陽台，請務必選用「強制排氣型」熱水器，並挑選具備CNS、TGAS認證的產品，由合格燃氣熱水器承裝業及合格技術士安裝與定期檢修。使用時記得開窗，讓室內外空氣流動，安全加倍！

卡式爐也要小心！消防局特別提醒，便攜式燃氣設備—卡式爐雖然方便，但絕對不可在密閉或通風不良的室內空間使用，例如關門關窗的房間、帳篷內、車內或陽台加蓋處。使用卡式爐時，務必保持良好通風，避免搭配過大鍋具或覆蓋爐體，並遠離易燃物品。

消防局再次強調!室內僅開冷氣或暖氣時，無法達到室內外空氣流動，還是會讓有毒氣體殘留在環境中!因此就算再冷，也不能忽略防範一氧化碳中毒的生命之窗!

出現這些症狀要警覺！若在室內突然感到頭暈、噁心、嘔吐、呼吸或脈搏加速、四肢無力等情況，請立刻警覺可能是一氧化碳中毒！立即關閉燃氣設備、打開門窗通風，並撥打119求助，爭取黃金救援時間。

臺北市政府消防局目前提供市民申請燃氣熱水器更換或遷移補助。針對老舊或設置不當之燃氣熱水器，經消防人員居家訪視判定有一氧化碳中毒風險，且符合資格者，一般住戶每戶補助3,000元，低收入戶每戶補助6,000元起，補助名額有限，額滿為止！歡迎致電住家附近的消防分隊預約登記，讓消防局與您一起守護居家安全。

