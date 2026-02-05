寒流襲全台！週末氣溫溜滑梯 凍破6度時間點曝

今(6)日白天各地多雲時晴，溫暖舒適，氣象專家吳德榮指出，明(7)日氣溫遽降、愈晚愈冷，週末將迎來今年第2波寒流，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(6)日白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近、北台轉有局部雨、氣溫漸降。各地區氣溫如下：北部14至26度、中部15至30度、南部17至31度、東部14至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(7)日氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部雲量增多、山區亦有局部短暫雨的機率。下週日、一(8、9日)漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式最新模擬皆顯示，週日至下週一清晨、台北測站有觸及10度、而成為入冬曁今年以來的第2波寒流的機率(1月9日台北測站的9.1度為首波寒流)；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應作好防寒的準備。

吳德榮說明，最新模式模擬顯示，週末(8)日清晨至下午、北台零度(雪)線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下週二(10日)清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二(10日)白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，週三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。下週三(11日)下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下週五至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春。

