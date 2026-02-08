寒流襲台防猝死！醫示警「清晨5點、晚上8點」最危險 泡澡水溫勿超過40度

受寒流影響，全台氣溫驟降，台北市政府衛生局提醒，低溫將使血液濃稠度增加、血壓不穩，三高患者與長者務必做好保暖防護。衛生局特別指出，「清晨5至6時」及「晚上8至9時」為血管最容易因低溫收縮、導致血壓劇烈變化的危險時段。

衛生局特別指出，「清晨5至6時」及「晚上8至9時」為血管最容易因低溫收縮、導致血壓劇烈變化的危險時段。(圖/中天新聞)

國民健康署建議高血壓患者應落實「722」量血壓原則，維持連續7天量測，並在早上起床後、晚上睡覺前各量1次，且每次量測應測量2遍。透過定期的數據監測，民眾可清楚掌握血壓變化狀況，在寒冬中做好完整的血壓管理，有效守護心血管健康。

北市衛生局強調，心血管疾病發生與氣溫息息相關，民眾應注意以下防護措施。保暖到位方面，外出時帽子、口罩、圍巾不可少，尤其頭頸部與四肢末端是溫控重點。起床切勿過急，建議先喝一杯溫開水，身體活動以漸進式增加。泡湯方面需避免飯後或飲酒後立即泡澡，水溫勿超過40度，建議飯後2小時再進行。此外，應避免寒冬大清早外出運動，隨身攜帶病歷卡與醫師開立的緊急備用藥。

心血管疾病發生與氣溫息息相關，民眾外出時帽子、口罩、圍巾不可少。 （示意圖／Pixabay）

衛生局呼籲，若身體出現異常千萬別等，若有胸悶、呼吸困難、頭暈等症狀，恐是心臟病發。而腦中風判別則有「微笑、舉手、說你好」3招簡易口訣，包括觀察嘴角是否歪斜、臉部左右不對稱;平舉雙臂，觀察是否有一側無力下垂;測試說話是否含糊不清、表達困難或無法對話。若出現任一徵兆，應立刻撥打119並記下發作時間，確保在黃金3小時內迅速就醫，把握治療關鍵期。

