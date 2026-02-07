寒流襲台！台7線高山路段 不排除限掛雪鍊

▲公路單位將視高海拔山區路段路面結冰情況，預計針對台7甲線30K(南山)~50K(勝光)、台7線47.4K(巴陵)~85.5(百韜橋)進行應變及管制措施。（示意圖／合歡派出所提供）

[NOWnews今日新聞] 寒流南下，中央氣象署今（7）日影響發布低溫特報橙色燈號（非常寒冷），入夜後氣溫持續驟降影響至2月9日清晨，宜蘭高山地區環境水氣增多，天氣濕冷，氣溫將下降至冰點，公路局對此表示，中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至50k(南山至勝光)及北橫公路台7線47.4K~85.5K(巴陵至百韜橋)路段因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰(雪)機率。

公路局說明，公路單位將視高海拔山區路段路面結冰情況，預計針對台7甲線30K(南山)~50K(勝光)、台7線47.4K(巴陵)~85.5(百韜橋)進行應變及管制措施，如路面局部結冰時，將立即除冰或進行防滑措施；較長路段結冰，無法立即除冰及無法提供車輛安全通行時，將發布限加掛雪鏈管制通行；視現場氣候及路面狀況，亦不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，限掛雪鏈管制時，甲、乙類大客車及慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

請用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈並小心慢行，以因應高山低溫造成路面結冰或降雪情形。高山氣候嚴峻變化難以預測，管制路段仍視現況機動調整。

公路局呼籲用路人行駛前請事先作好行程規劃，強烈大陸冷氣團或寒流影響低溫特報期間高山路段易有路面結冰及積雪情形發生，車輛易有故障受困風險，用路人非必要儘量避免進入山區公路，多利用公路局省道即時路況系統，隨時注意收聽廣播訊息，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息，造成您的不便，敬請見諒，公路局祝您行車平安。

