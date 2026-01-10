寒流襲急凍「有望回暖」？專家曬「高空1現象」揭密！

生活中心／江姿儀報導



近日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，低溫一度跌破10度，甚至已達入冬第一波寒流等級。氣象屬指出，今（10日）各地白天回溫，西半部日夜溫差大，不過今晚到明（11日）大陸冷氣團南下，將再度降溫，北部及東北部明顯偏冷。前氣象局局長鄭明典今（10日）稍早發文，曬出2圖，預告持續偏冷的天氣型態可暫緩。





寒流達標全台急凍「有望回暖」？專家曝「暖空氣北上」：大尺度冷空氣撤退！

鄭明典曬圖預告，持續偏冷的天氣型態可暫緩。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

強烈大陸冷氣團來襲，再加上「輻射冷卻」作用，連日低溫讓不少民眾「凍未條」，相當關心天氣回暖時刻。對此，前氣象局局長鄭明典今（10日）發文，指出「天氣型態要變了！」，曬圖帶大家了解「大氣超長波的影響」。他進一步分析，對台有影響的「脊場3」變動性最大，屬於「移動性脊場」，只要過了中亞裡海，就會在裡海和俄羅斯貝加爾湖之間增強加深。當「脊場3」建立，會與「太平洋脊場（1）」、「北大西洋脊場（2）」形成「波數3結構」，導致北方冷空氣容易影響台灣，也是近期台灣偏冷的原因「持續有大陸冷氣團以上強度的冷空氣影響的大氣超長波背景！」。不過，鄭明典表示，目前這種型態已明顯改變，因此「持續偏冷的天氣型態可以稍稍暫停一陣子」。

鄭明典指出，「大尺度的冷空氣」出現往北撤退的趨勢，強冷北方空氣對台影響「機率降低」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

稍早鄭明典再度發文補充說明，先前討論「貝加爾湖脊場」脊線若為東北－西南走向，脊線東側北風強「可以比較有效率地把冷空氣往南送！」。然而他曬出最新500百帕重力為高度單日平均圖，表示目前「貝加爾湖脊場」脊線呈現西北－東南走向，脊線西方的南風強「可以比較有效率地把南方暖空氣往北送」，而脊線東側冷空氣流動方向為由西往東走，造成往南輸送「效率降低」。因此，目前脊場走向顯示「大尺度的冷空氣」出現往北撤退的趨勢，強冷北方空氣對台影響「機率降低」。





原文出處：寒流達標全台急凍「有望回暖」？專家曝「暖空氣北上」：大尺度冷空氣撤退！

