寒流襲擊腸胃拉警報！醫籲：溫飲暖胃…細嚼慢嚥做好保暖

寒冷天氣不僅讓人手腳冰冷，腸胃功能也跟著出狀況。低溫會使血液優先供應心臟、大腦等重要器官，導致腸胃血流減少、消化功能變差，容易引發胃脹、胃痛、胃食道逆流等症狀。

低溫會使血液優先供應心臟、大腦等重要器官，導致腸胃血流減少、消化功能變差。（示意圖／Pexels）

胃腸科醫師李柏賢在粉絲專頁說明，冷冬會讓腸胃面臨三大挑戰，這也是冬天成為腸胃病高峰期的主因。首先是血流減少讓胃變懶惰，當氣溫下降時，人體會將血液優先輸送至心臟、大腦等重要器官，使得腸胃血流減少，即使進食量不多，仍會感到胃脹、胃食道逆流、打嗝不止。

李柏賢建議，應避免攝取過於油膩、不易消化的食物，多喝溫水或溫湯能幫助胃腸暖和，提升消化能力。不過他也提醒，對於發炎性腸道疾病患者而言，溫補食物不宜過量。

冬季也是諾羅病毒等腸胃炎病毒的好發期。李柏賢表示，這些病毒具有耐冷特性，會透過未煮熟的食物、未清洗的手部、共用的餐具進入人體，民眾應養成使用公筷母匙的習慣，並勤洗手，才能徹底防範病毒入侵。

身心壓力飆升會讓胃酸分泌增加，加重胃痛或胃食道逆流症狀。（示意圖／Pexels）

第三項挑戰則是壓力暴增加重胃痛。李柏賢指出，農曆年前的忙碌工作加上節慶應酬飲酒，身心壓力飆升會讓胃酸分泌增加，加重胃痛或胃食道逆流症狀，除了減少飲酒、高油、高糖食物外，也要保持良好的紓壓管道。

針對腸胃保暖，李柏賢提供三項技巧。飲食方面要注意細嚼慢嚥，不要一次大量進食，才能減少胃的負擔。保暖腹部也很重要，避免冷風直吹肚子，中醫觀點強調，寒冷會導致血液循環變慢、氣機阻滯，引起疼痛或功能失調。最後是避開冰品，若要食用也要注意分量，避免胃腸不適。

