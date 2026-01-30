寒流襲日！青森酸之湯積雪近5米 東京也降雪

日本再受到寒流影響，多地降下大雪。（示意圖／PhotoAC）





日本再受到寒流影響，多地降下大雪，青森酸之湯的積雪達到將近5公尺，北海道小樽市也因為雪量過多，導致雪棄置場首度暫時關閉。同時東京等關東地區，昨天（29日）下午也出現短暫降雪。

大雪不斷飄落，放眼望去一片白茫茫，道路能見度相當低，就連狗狗出門也需要穿上保暖衣。

朝日電視台記者：「積雪太厚導致難以通行，有車輛停在路邊，但可以看到這雪比我還要高。」

日本再受寒流襲擊，青森整座城市被白雪包圍，酸之湯地區最深積雪達到480公分，溫泉旅館前的道路形成兩道雪牆。

北海道的小樽市，同樣受到大雪影響，積雪超過1公尺，達到往年平均的4倍。北海道民眾：「車子沒辦法過，平交道過去的下一條道路，所有車輛都只能停車等待。」

看看這平交道，兩旁全是雪堆，只能勉強通過一輛車，而這些積雪最終將會運往海邊的雪棄置場，但今年雪量真的太驚人，直接被堆為一座雪山。

朝日電視台記者：「如果從側面看，彷彿海面上堆滿了雪，高度約相當於4名成年男性。」

前年積雪量僅67公分，讓大海還足以承受。但今年達到109公分，多到無法消化，導致這座棄置場第一次暫時關閉。記者vs.北海道民眾：「是第一次。」

東京民眾：「感覺雨夾雪落在我的衣服上，然後就變成雪了，我就知道，終於到了下雪的季節。」

此外包括首都東京與神奈川等關東地區，週四下午至晚間也有短暫降雪，不過隨著雲層移動迅速，沒有造成積雪。

