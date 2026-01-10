寒流襲！今晨新竹關西3.9度 下半天冷氣團再報到

台北市 / 綜合報導

冷空氣持續影響台灣，加上輻射冷卻的影響，今天清晨平地最低溫在新竹關西只有3.9度，前氣象 局 長鄭明典還發現，清晨6點的時候，位在陽明山的文化大學，溫度比台大還要高1.2度，這特殊的現象，同樣與輻射冷卻有關。

蒸箱一打開熱氣全冒出，業者忙著包裝菜包，看看今(10)日清晨平地最低溫，出現在新竹縣關西只有3.9度，溫度越低業者生意卻越旺，新竹菜包業者說：「冬天的生意會比夏天好，應該有差了三成左右吧。」

廣告 廣告

而一早冷颼颼在台北也有民眾，點熱豆漿小籠包，熱氣蒸騰，不只看了溫暖胃也跟著變暖和，全台受到輻射冷卻的影響清晨探低溫，記者張小媛說：「今(10)日清晨6點台大觀測到9.1度的低溫，照理來說海拔越高溫度會往下降，不過在陽明山海拔410公尺的文化大學，卻觀測到10.3度。」

天氣風險公司分析師吳聖宇說：「冷空氣比較重所以它就會順著山坡，往下的方向往平地的方向流動，等到時間比較晚了之後，它慢慢地下到平地地區之後，它會呈現一個累積的一個狀況，這個時候如果平地也跟著再發生，輻射冷卻的作用的話，它的溫度就會再降得更低一點。」

今(10)日下半天，又有一波大陸冷氣團南下，北部跟東北部地區還是偏冷， 氣象預報員張承傳說：「今晚到明晨還有週日晚到週一的清晨，各地的低溫又會大概在12到15度左右，明天清晨的話，在苗栗以北跟宜蘭還有金門，局部地區還是有機會出現10度以下的低溫。」

全台清晨持續探低溫，還得留意太陽露臉後早晚溫差大，提醒民眾保暖得要做仔細。

原始連結







更多華視新聞報導

台北9.1度「寒流達標」 會更冷！ 專家：無法完全掌握

台大肺結核個案 石崇良：匡列約900名密切接觸者

他預言翻車神隱！台大電機系學長代發400份雞排被讚爆 身分揭曉

