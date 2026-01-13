寒流襲！小心眼中風釀失明 黃金治療期90分鐘

寒流來襲，氣溫驟降，除了猝死意外頻傳，現在更是眼中風的好發時期。（示意圖／unsplash）





寒流來襲，氣溫驟降，除了猝死意外頻傳，現在更是眼中風的好發時期。醫師提醒，視神經的血管相當細小，很容易血栓流不過去，造成眼中風，更可怕的是眼中風的黃金治療期只有90分鐘，一旦錯過可能終身失明。天氣冷猝死頻傳，有三高心血管問題的人，不只要擔心心臟三高，更要注意顧眼睛。

珍世明眼科診所院長王孟祺：「天氣冷的時候三高的這些患者，或者是你有抽菸，循環不好的，都要特別的小心。」

臺安醫院眼科醫師林怡汝：「眼睛的血管非常地小，所以他是一個非常小的血栓，那可能在其他比如說在心臟、在腦部，這些血都還流得過去，可是流到眼睛這邊，因為它非常小，它就會卡在這個很小的血管上。」

廣告 廣告

天冷寒流一波又一波，眼中風進入好發期，一不小心就有失明風險，這個病我們可不陌生。

資深藝人秦楊過去因為演出《台灣霹靂火》爆紅，他才55歲，今年就因為眼中風，右眼突然性失明，經檢查是視網膜神經血管阻塞。

臺安醫院眼科醫師林怡汝：「眼中風其實是我們眼睛視網膜，後面是神經這邊的血管，它產生阻塞，不管是靜脈或是動脈的阻塞，阻塞的話就會突然間視力看不清楚，突然間模糊。」

眼球內動脈負責輸送氧氣養分給視網膜，靜脈負責輸出廢物，若動脈阻塞，視力會急遽下降，黃金救援時間僅90分鐘，若是靜脈阻塞，眼睛會模糊出現暗影，黃金救援時間也不長，只有6小時，晚了視力恐怕救不回來。

珍世明眼科診所院長王孟祺：「他所有的這個營養的來源都中斷的話，那這個細胞一旦死亡，就跟我的大腦細胞一樣，他死掉了，他就可能就沒有辦法再恢復了，過去就有案例，泡個溫泉再沖冷水，血管快速收縮下，睡一覺醒來眼中風，視力從1.2掉到0.2。」

吃碗麻油雞，上火的料理，吃到眼中風的患者，也不在少數，專家表示眼中風跟多數中風類似，好發族群跟心血管疾病相關，不同的是眼中風雖然視力會下降，但沒有痛感甚至頭暈，有些患者以為只是高血壓，視線看不清就錯過黃金治療期。

珍世明眼科診所院長王孟祺：「他並沒有疼痛的感覺神經，所以他的這個血管塞住的時候，我們是不會感覺到疼痛的，那往往只是的說視力變差，珍世明眼科診所院長，有的人可能覺得說他沒有疼痛，所以不是那麼的緊急，反而去眼誤了治療的一個時機。」

醫師提醒，單眼視力下降、視野黑一塊，要立刻就醫，視力能救回多少就看搶救時機，寒流來襲，包括急性青光眼、虹彩炎、結膜下出血、乾眼症也都要小心，可別讓靈魂之窗被凍壞了。

更多東森新聞報導

91W持續增強 今年第一颱將生成？氣象粉專曝侵襲機率

0度線逼台冷到明天！下週迎27度大回暖 享受冬日陽光

冷氣團發揮！下探7度還要冷3天 這日開始回暖

