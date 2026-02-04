寒流要來了 周六氣溫暴跌轉雨「先濕後乾」凍3天

今天各地大致多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部白天高溫約26至30度，東半部24至25度。明（6日）晚鋒面接近，北部轉雨；周六（7日）氣溫驟降，中部以北及東半部濕冷；周日、下周一（8、9日）轉乾，各地寒冷。最新預報顯示，台北測站低溫將降至10度，達寒流的機率很高，平地最低溫下探6度以下。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今、明兩天各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率，白天在陽光下溫暖如春，早晚偏涼，日夜溫差皆很大。各地區氣溫：北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，明晚鋒面接近，北台灣變天；周六氣溫驟降、越晚越冷，北部、東半部有雨，中部也有局部短暫雨機率；周日、下周一轉乾，各地寒冷。歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，台北測站將降至10度，達入冬第2波寒流的機率很高，平地最低溫可降至6度以下。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）白天至下周三（11日）冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫回升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分平地仍有10度左右低溫。下周三下午另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增多，東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降偏冷。

更多中時新聞網報導

澳網》阿卡瑞茲退喬帥 生涯全滿貫最年輕

周湯豪病癒開唱 廣州歌迷喊帥到結婚

詹雅雯差點和康康湊一對