寒流要來了！氣象專家指將一路「冷到1月中旬」 劇烈降溫時間曝

氣象專家示警，未來幾天入冬首波寒流發威，溫度將急遽下降。資料照，李政龍攝



今日（1/4）清晨受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨新竹縣關西只剩4.8度，苗栗縣頭屋、造橋、後龍等地也不到6度，氣象署針對全台20縣市發布低溫特報。白天冷空氣減弱，氣溫回升且環境偏乾，不過短暫回暖一天後，明日（1/5）起又有一波強烈大陸冷氣團南下，強度恐達到寒流等級。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，今日冷空氣威力持續減弱，白天中部以北、東北部約10度，南部、花東地區約14度，不過清晨受到輻射冷卻影響，竹、苗一帶可能出現6度以下極低溫，氣象署也針對全台20縣市發布低溫特報。白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大，台灣各地及澎湖、馬祖、金門多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日另一波強烈大陸冷氣團南下，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

氣象署清晨發布低溫特報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天白天舒適晴朗，清晨在輻射冷卻影響下較為寒冷，明日入夜至週二清晨有一波強冷空氣前緣掃過，迎風面北部、東半部轉雨，氣溫也會降低，各地低溫約7度左右。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示週二白天起天氣會轉乾，強冷空氣緊接著南下，溫度將驟降且越晚越冷，週三至週六（1/7至1/10）又乾又冷，加上天氣晴朗穩定的關係，輻射冷卻效應會更明顯，平日低溫將降至５度以下，發展成入冬首波寒流，儘管白天在陽光下感受較為溫暖，不過入夜後氣溫驟降，提醒年長者和有心血管疾病患者提防劇烈溫度變化。

今日清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大。氣象署提供

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」撰文指出，根據氣象署系集模式對溫度指標最新預測趨勢，未來兩週溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷趨勢至少會一路持續至1月中旬，期間前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響，其中「昨日至今日」及「下週三至週六」，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。

林得恩示警，1月將出現2波降溫，且預估會一路冷至1月中旬。翻攝自臉書林老師氣象站

林得恩提醒，強烈冷空氣自元旦過後開始南下，不但冷的時間維持較長，強度也多在大陸冷氣團等及以上，甚至有機會成為2026年首波寒流，根據美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，週三、週五及週六的清晨都有機會達標，需要特別追蹤關注。

