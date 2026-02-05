寒流要來了！這天起氣溫暴跌轉雨 連凍3天「低溫下探6度以下」

今日全台多為多雲到晴，不過明日晚間鋒面接近，北台灣變天，氣溫將急遽下降。資料照，李政龍攝



今日（2/5）各地天氣多為暖和、多雲到晴的天氣，西半部高溫上看30度，不過日夜溫差大，早晚需適時增減衣物以免著涼。不過明日（2/6）晚間起將有鋒面接近，北台灣轉冷變天，週六（2/7）又有強冷空氣報到，且強度恐達寒流等級，低溫將一路下探至6度以下。

氣象署指出，今日台灣各地多為多雲到晴的天氣，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨。明日鋒面接近，東部、東南部地區、恆春半島及金門有局部短暫雨，北部、東北部地區、中南部山區及馬祖轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲；晚間鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

溫度方面。今日白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，清晨及夜間天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，提醒民眾早晚應適時增減衣物，避免著涼。離島天氣：澎湖多雲，17至22度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模式模擬顯示，明日（2/6）晚間鋒面接近、北台灣變天，週六（2/7）氣溫急遽下降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨，中部則轉有局部短暫雨發生的機率。到了週日、下週一（2/8、9）水氣減少、逐漸轉乾，但各地仍寒冷。

吳德榮接著指出，歐洲及美國模式最新模擬皆顯示，週六至下週一台北測站可能觸及10度低溫，成為入冬以來第二波寒流的機率相當高，本島縣市平地最低溫可能降至6度以下，提醒民眾應做好防寒的準備。此外，模式模擬也顯示零度縣高度降至僅1,200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率，大屯山、七星山約降至1度左右，儘管飄雪條件略嫌不足，不過仍可期待霧淞、冰霰。

週六強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降。氣象署提供

