寒流要來了！ 週末全台急凍「越晚越寒冷」

明日寒流南下，各地氣溫將下降。（示意圖／劉耿豪攝）

氣象署預報，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地亦有零星降雨機會；氣溫方面，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今日在臉書發文，指出目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）深夜影響台灣；在華南水氣及鋒面前緣影響之下，今日各地雲量已增多、並有局部降水情況。

廣告 廣告

「觀氣象看天氣」表示，今（6日）白天各地高溫都還有20度以上，而中南部局部地區更是達到29度；明（7日）中午起，北部率先降溫，中午高溫僅剩14至16度，中部以南仍有23至27度左右高溫；8日白天高溫都落在20度以下，到了晚上全台急凍，台南以北低溫剩下8至10度、高屏及台東地區低溫也會降到11至13度，而空曠地區及近丘陵地區低溫不排除再降低2至3度。

「觀氣象看天氣」透露，山區降雪方面，若溫度與水氣條件配合，明（7日）晚間至8日，中部、東部2500公尺以上高山，及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率，中、高海拔山區慎防路面結冰、作物請防範霜害，提醒計畫上山的民眾及農漁民，務必當心氣溫驟降帶來的影響。

冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今深夜影響台灣。（圖／翻攝自臉書／「觀氣象看天氣」）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文，分享逐12小時定量降水預報，可見6日晚間至7日晚間，北台灣幾乎都有降雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明（7日）寒流開始南下，水氣豐沛，迎風面北部、東部容易下雨，中部多雲到晴，南部雲量仍偏多，「明天氣溫一路下降，越晚越寒冷，提醒大家做好變天變冷的準備囉」。

逐12小時定量降水預報。（圖／翻攝自臉書／「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫

102歲人瑞突娶68歲看護遭疑「粉紅收屍隊」 律師逆風：陳松勇也是

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費