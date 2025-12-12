寒流警報！本周日冷氣團強襲，低溫跌破10度，暖暖包、電熱毯怎麼用不傷皮膚？皮膚科醫師教你正確用法

本周寒流報到，全台溫度直直落，許多人已開始準備各式保暖用品來抗寒。但你知道嗎？保暖做得不當，不但不能取暖，還可能傷害皮膚！尤其是暖暖包、熱水袋等超過40℃以上的熱源，若長時間貼在皮膚上，恐造成皮膚發炎、甚至留下難消退的紫紅斑。想保暖又不受傷，挑對小物、用法正確很重要。

天冷時，一般人會使用一些保暖商品來保暖，常見有暖暖包、熱水袋、熱敷片等，台安醫院醫療品質副院長兼皮膚科主任、臺安醫院醫學美容中心主治醫師曾德朋表示，從皮膚科觀點來說，長時間使用超過40℃以上的保暖物品，很容易造成皮膚發炎，或會產生無法消退的紫紅色斑紋，使用上不得不慎。以下整理最夯5種保暖小物，教你聰明取暖、安心過冬！

拋棄式暖暖包

暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。

充電式暖抱枕

這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需充電，完成後會有發熱效果，時效則依照商品不同而異，操作還算方便，由於體積問題，不太適合帶出門，較適合居家或辦公室等室內空間使用。

充電式小懷爐

利用充電方式讓小型懷爐發熱，充電約3小時，可使用3小時，保暖溫度大約可達50-～60℃左右，減少拋棄式保暖商品的垃圾問題，但保暖度時間不夠久，外出長時間使用上會有點不方便。

電熱毯

插電使用的電熱毯，是不少怕冷女性的秋冬必備保暖物品，不論是趕報告、追劇、上網拍，電熱毯一蓋上暖呼呼，再冷都不怕，還有不少四肢容易冰冷的老人家，也特別喜愛電熱毯來溫暖手腳，只是使用時要特別留意溫度與充電方式，並且避免碰到水或長時間蓋著睡覺。

圍巾手套毛帽

這類保暖小物，可說是保暖兼具造型功用，秋冬衣物大多以深色系為主，追求時髦感的女性們，總是希望身上多些配件來凸顯穿著，這時圍巾、手套、毛帽等就是最佳搭配單品，不但兼具造型專用，保暖度也要夠，才能夠「愛水不怕流鼻水」。

（記者連以晴，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

