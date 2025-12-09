寒流警報！12/14冷氣團強襲「低溫跌破10度」

愈來愈有冬天的感覺！氣象專家林得恩表示，今（9）日下半天雨勢將逐漸減弱，南部地區則日夜溫差明顯；預估周日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日天氣持續受東北季風增強影響，且環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨。

林得恩指出，尤其是基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨最為持續且顯著，有局部大雨發生的機會。目前預估，雨勢在今天上半天會比較集中，下雨的時間也會比較長；下半天後則會逐漸趨緩、減弱。

至於溫度部份，北台灣今天整天約在18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在攝氏26至29度之間。林得恩進一步說明，「下一波降溫更猛」，預估周日（14日）清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫可能降至10度以下。

