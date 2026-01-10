寒流變奪命符？低溫引發腦中風，四招保命！

寒流來襲，家中的老年人需注意心血管疾病與中風的潛在風險。（圖/Freepik)

每當強烈大陸冷氣團或寒流過境，醫院急診室的中風病例往往隨之激增。為何寒流會引發腦中風？本文將詳細說明：





低溫如何威脅腦血管？

腦中風主要分為梗塞性與出血性兩大類：





1.血管劇烈收縮

當人體暴露在冷空氣中，交感神經會因冷刺激而興奮，導致周邊血管收縮以減少散熱。這會使血壓在短時間內迅速攀升。對於已有高血壓或動脈硬化的患者，飆升的血壓可能導致脆弱的腦血管破裂，引發出血性中風。





2.血液黏稠度增加

低溫會使人體血液中的纖維蛋白原濃度上升，增加血液黏稠度。此外，天冷時人們飲水量通常減少，加上血液流速因血管收縮而變慢，極易在狹窄的血管處形成血栓，進而阻塞腦部血流，誘發梗塞性中風。

廣告 廣告





最危險的時刻往往不是持續的寒冷，而是「劇烈的溫差」。當人們從溫暖的室內突然走向寒冷的戶外，血管就像一條緊繃的橡皮筋，頻繁地收縮與舒張會導致血管內壁的斑塊剝落，成為流動的血栓。





劇烈的溫差會導致血管頻繁收縮及舒張，容易引發中風。（圖/Freepik)

寒流時預防腦中風的方法

1.起床「慢」一點

清晨是中風的高發時段。甦醒時先在被窩裡活動四肢，讓身體適應溫度，並穿好保暖衣物後再下床。





2.頭頸保暖是關鍵

頭部與頸部有許多重要的大血管，出門必備圍巾與帽子，能有效減少冷空氣直接刺激血管。





3.洗澡順序有講究

入浴時避免直接用熱水沖淋頭部，應先洗四肢，讓血液循環穩定後再洗身體與頭部，避免血壓劇烈波動。





4.警覺 FAST 徵兆

隨時留意臉部不對稱（Face）、單側手臂無力（Arm）、口齒不清（Speech）。一旦出現上述任一情況，務必把握黃金時間（Time），立即撥打 119 送醫。









寒流雖然強大，但只要落實適當的保暖策略，並嚴格監測血壓，就能大幅降低中風的風險。



