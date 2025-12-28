寒流讓大霸尖山白頭 竹縣府啟動低溫關懷街友措施
〔記者黃美珠／新竹報導〕強烈寒流來襲，全台變成大冰箱，新竹縣境內的大霸尖山山頭，今天一早就有網友甩出猶如冷凍庫的雪白照片，新竹縣政府社會處考慮多處地區清晨與夜間氣溫偏低，對長時間露宿在外的街友不利，近日持續啟動低溫關懷機制，委託社團法人新竹市竹安公益慈善服務協會於寒流期間採取主動深入各鄉鎮，提供即時且貼近需求的關懷服務。
縣府社會處陳欣怡說，這次寒流關懷行動分組到竹東、新豐、橫山、竹北、湖口等鄉鎮，實勘街友棲息點，逐一關心他們的身體狀況、禦寒準備以及夜間棲宿情形，並提供財團法人慶福社會福利慈善事業基金會捐助的毛毯、竹安協會準備的暖暖包等保暖物資給街友使用。
訪視人員也趁機跟街友們做關懷訪談，了解他們的近況與需求，並順勢邀請他們進入竹安協會服務中心避寒休息，詳細說明這個中心能提供的臨時避寒空間、基本生活支持以及後續服務資源，鼓勵街友儘量進入室內避寒。
對於始終不願進入中心的街友，訪視人員則依個別狀況評估，確認其目前棲宿處的避寒條件，包括遮蔽性、保暖設備與安全性等，提供具體且可行的指導與建議，像是加強保暖、防風防雨，或在氣溫進一步下降時可優先考量的避寒方式。透過專業且溫和的互動，協助遊民朋友提升自我保護能力，降低寒害風險。
