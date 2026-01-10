寒流輻射冷卻特殊現象 台大9.1度比文大冷

今晨台灣大學溫度9.1度，比陽明山上的文化大學還低。 圖/翻攝鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 寒流加上輻射冷卻影響，今晨新竹關西測得平地最低溫3.9度，其他地區多落在6至10度之間。氣象局長鄭明典在臉書更透露一件罕見的事情，直言「這次明顯顛倒過來了」。

鄭明典一早在臉書貼出氣溫觀測資料，說明輻射冷卻帶來的特殊現象。他以市區的台灣大學測站對比陽明山上的文化大學為例，今日清晨6時，文化大學氣溫為10.3度，台灣大學卻更冷，僅9.1度。他指出，若是冷高壓直接影響，通常山區會比平地更冷，「常看到的是山上的文大冷吱吱，山下平地會緩一些，但這次明顯顛倒過來了！」呈現罕見的低溫倒掛現象。

鄭明典也直呼「北台灣有點凍，以台灣標準」，並公布今日平地低溫排行榜，新竹關西最冷僅3.9度，前20名測站全數低於6.9度。他表示，清晨平地低溫「不是只有少數測站，而是蠻大範圍的低溫」；以台灣氣候標準來看，7度以下已屬相當低溫，「這樣的程度，說是寒流影響也不為過。」

中央氣象署指出，白天氣溫將稍微回升，北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東可達20至23度；不過今晚起大陸冷氣團再度南下，北部及東北部天氣轉為偏冷，其他地區早晚也將感受寒意。

