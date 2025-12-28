寒流迎新年？ 元旦後強冷空氣 專家：至少凍10天

元旦後強冷空氣，專家說可能達寒流等級。（圖／TVBS）

2026年元旦後，台灣將迎來一波強烈冷空氣，影響期可能長達10天以上！氣象專家林得恩指出，這波冷空氣強度可能介於強烈大陸冷氣團到寒流等級之間，尤其1月6日至8日降溫最為明顯，中部以北及宜蘭地區將特別有感。氣象署也提醒，雖有不確定性，但可以確定1月上旬甚至中旬前整體溫度都將偏冷，民眾應做好保暖準備。此外，3500公尺以上高山更有機會降雪，且降雪的量和時間會比前幾天更加顯著！

元旦後強冷空氣，專家說可能達寒流等級。（圖／TVBS）

2026年元旦後，台灣將迎來一波強烈冷空氣，預計從1月2日下半天開始，溫度將明顯下滑，影響期可能長達10天以上。氣象專家林得恩指出，這波冷空氣強度可能介於強烈大陸冷氣團到寒流等級之間，尤其1月6日至8日降溫最為明顯，中部以北及宜蘭地區將特別有感。氣象署預報員林定宜則表示，雖有不確定性，但可以確定1月上旬甚至中旬前整體溫度都將偏冷，民眾應做好保暖準備。

廣告 廣告

根據氣象署說明，1月2日開始將有冷氣團影響台灣，到週六溫度將降得更低，北台灣可能降至13至14度。模式預測不排除達到強烈大陸冷氣團等級，甚至挑戰寒流標準。林得恩強調，1月上旬幾乎天天都會涼冷，從1月2日至少持續到1月10日都有強冷空氣影響，且屬於濕冷天氣型態，中部以北和宜蘭地區民眾將特別有感。

1月上旬接力冷，專家認為中部以北和宜蘭很有感。（圖／TVBS）

關於高山降雪可能性，林得恩表示，3500公尺以上高山有機會降雪，且這次降雪的量和時間會比前幾天更加顯著。強烈冷氣團是否達到寒流標準，也與水氣多寡有關。目前預測週五週六中北部和東北部空曠區溫度可能降至10度以下，台北市則約12至13度，後續則轉為乾冷，是否達寒流標準還需視輻射冷卻是否配合。

元旦後強冷空氣南下，專家說明歐美AI估更強。（圖／TVBS）

氣象預測模式顯示，傳統動力模式預測1月4日冷空氣將減弱，1月6日再有另一股冷空氣；而AI模式則將1月2日和6日模擬為一整股冷空氣，且強度更強、溫度降得更低。林定宜指出，受限於預報的不確定性，目前無法確定是否會有更低溫趨勢，但可以確定的是1月上旬甚至中旬前整體溫度都將偏冷，冷空氣將持續南下，民眾務必做好保暖準備。

更多 TVBS 報導

冷氣團週日最強勁！專家：輻射冷卻加成 低溫挑戰10度

大雨不停！北台週五又迎東北季風 低溫下探19度

雨神還沒走！ 東北風緩1天 週日增強又降溫

天氣／跨年後急凍！吳德榮：挑戰強烈冷氣團

