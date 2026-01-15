寒流送暖不缺席 板橋區公所聯手宮廟關懷獨居長者

（記者陳志仁／新北報導）冷氣團接連報到，寒流籠罩之際，板橋區公所媒合慈后宮與深丘福德宮，於歲末年終攜手發起獨居長者關懷行動；透過送平安紅包與捐贈保暖棉被，將宗教信仰化為實際行動，為弱勢獨居長者送上冬日最溫暖的關懷。

圖／板橋區公所媒合在地宮廟發起關懷獨居長者行動。（板橋區公所提供）

慈后宮舉辦「送平安紅包關懷獨居長者」活動，主委邱勝斌表示，農曆新年將至，對許多長者而言是期盼團圓的重要時刻，但獨居長者往往因缺乏家庭支持，在年節時更顯孤單；因此希望藉由紅包與祝福，傳遞地方溫暖，讓長輩感受被惦記的心意。

廣告 廣告

深丘福德宮則同步推動「捐棉被助弱勢獨居長者」，主委陳廉誠指出，近期氣溫驟降，低收入戶獨居長者在居家保暖上面臨嚴峻挑戰，宮廟主動結合里辦公處與社福網絡，將羽絨保暖棉被優先送到最需要的長者手中，協助提升生活品質與讓獨居長輩們不再受寒。

板橋區長陳奇正感謝兩間宮廟、里長及社福志工共同投入，親自到府訪視並發放紅包、棉被與生活物資，同時關心長者的居住環境與健康需求，展現不只是物資援助，更重視人際陪伴的溫馨關懷；未來希望有更多民間力量投入，共同守護每一位在地的獨居長者，讓板橋成為更友善、更溫暖的城市。

更多引新聞報導

板橋玫瑰公園新遊戲場啟用 親子共融玩樂新地標

IN觀點／黃國昌收割失敗 戴瑋姍：人工生殖法如潘朵拉盒

